Javier Matta se coronó como nuevo rey vallenato tras presentarse 13 veces en el festival

Valledupar despertó este lunes, primero de mayo de 2023, con nuevo rey vallenato. Se trata de Javier Matta, un samario profesional en Marketing y Negocios Internacionales con una gran trayectoria profesional como acordeonero. También se conoció al ganador de la canción vallenata inédita.

Javier Matta, de 33 años, obtuvo la corona como rey vallenato 2023 tras presentarse 13 veces en el Festival Vallenato.

“Agradecerle a Dios, primero, por darme la salud, la oportunidad de volver a concursar, a mi familia por apoyarme, por darme aliento cada vez que, desafortunadamente por emociones que tenemos los seres humanos, decía muchas veces que no volvería a concursar. Soy la persona más feliz de toda la tierra, es una sonrisa que no se me va a borrar en mucho tiempo”, aseguró Javier Matta, nuevo rey vallenato.

Javier Matta fue fórmula musical del maestro Jorge Oñate y actualmente es pareja musical de Jorge Antonio Oñate, hijo del maestro. En el Parque de la Leyenda Vallenata abrió su presentación con la canción ‘Jardín de fundación’.

Además, se anunció el triunfo de Juan Pablo Marín, hijo del reconocido compositor Hernando Marín. En la categoría de canción inédita obtuvo el título con ‘Si nace una rosa’.

“Seguir trabajando por el folclor, seguir siendo punto de referencia para las nuevas generaciones, que comprendamos que el vallenato no puede quedar en el limbo, sino que tenemos que trabajar para sacarlo adelante”, dijo Marín.

Por primera vez, Maluma se presentó en el Festival de la Leyenda Vallenata. Lo hizo como parte del espectáculo de cierre del evento.

A las 11:45 p. m. del domingo y vestido de dorado, el cantante paisa subió a la tarima para interpretar temas como ‘Hawái’ y ‘Borró cassette’.

Más tarde, con sombrero vueltiao, cantó ‘Vivir bailando’, tema que grabó junto a Silvestre Dangond; ‘La bicicleta’, de Carlos vives y Shakira, y ‘Vivo pensando en ti’, que grabó junto a Felipe Peláez. Todos artistas que, según Maluma, han influenciado su carrera.

"Estar aquí es un sueño cumplido. Estemos orgullosos de haber nacido aquí. Te amo, Colombia", aseguró el artista.

“Estar aquí es un sueño cumplido. Estemos orgullosos de haber nacido aquí. Te amo, Colombia”, aseguró el artista.