Aunque la actriz intentó mudarse a la Gran Manzana, donde vive su ex, ella no toleró el acoso de los paparazis y la distancia hizo lo suyo, informó Page Six.

Aniston se siente más cómoda en Los Ángeles, dijo una fuente a ese medio, "pero Justin no se siente como en casa (…) Él ama a Nueva York".

Jennifer Aniston y Justin Theroux se separaron tras siete años de...