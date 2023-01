Jennifer Lawrence confesó que no suele tener relaciones sexuales por miedo a contraer gérmenes

La protagonista de ‘Juegos del hambre’ le contó a The Sun que su fobia “se ha convertido en algo que le impide llevar una vida normal”.

"No estoy en una relación. Dejo en claro que no he tenido relaciones sexuales en mucho tiempo. Me gustaría tener una, pero es un tema que siempre me ha causado mucho miedo", añadió en entrevista con dicho medio.

"Si repaso mi pasado sexual, solo he intimado con novios serios. Siempre después de que se hayan hecho un examen para demostrarme que no portan ninguna enfermedad de transmisión sexual. Es muy peligroso", resaltó.