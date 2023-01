Jeon, escritor de ‘Machika’, reveló cómo este éxito llegó a manos de J Balvin

Cuando este joven de 27 años compuso el tema, nunca se imaginó que sus letras se convertirían en una de las más escuchadas en todo el mundo.

Originalmente escrita en papiamento, lengua hablada en Aruba, Bonaire y Curazao, ‘Machika’ llamó la atención de Balvin.

“En español (significa) es machucar y esa canción comenzó el 30 de julio del año pasado en Nueva York, cuando me encontré con J Balvin en el gimnasio”, cuenta Jeon, cantautor nacido en Aruba.

“Entrenábamos en el mismo gimnasio, entonces de ahí conectamos con la buena vibra y nos volvemos muy buenos amigos. Él no sabía que yo hacia música, un mes después el DJ Blass hizo un ‘repost’ de mi canción en la versión papiamento y Balvin la vio y me mando un mensaje, ahí empezamos ese proyecto”, añade.

Y así le cambió la vida a Jeon. En menos de 24 horas de haber sido lanzamiento, el pasado 18 de enero, ‘Machika’ alcanzó el primer lugar global en YouTube.

“Para la isla es algo muy fabuloso porque es la primera vez que algo así pasa con un arubiano”, resalta.

Con este suceso, se le abrieron importantes puertas.

“Estoy trabajando todavía con J Balvin y vienen muchos proyectos. Yo formo parte del proyecto X de Nicky Jam y J Balvin”, señala.

Entretanto, Jeon promociona su canción ‘Dushi Vida’ junto a Ataniro.