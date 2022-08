Jessi Uribe responde a polémica por no presentarse en Tolima: "No fue por no ensuciarme las botas"

Jessi Uribe está envuelto en una polémica tras no presentarse en un show programado en San Antonio, Tolima, este fin de semana, por condiciones inadecuadas en el escenario.

El artista, que llegó hasta el lugar, recibió cientos de críticas y comentarios negativos tras el aplazamiento del concierto.

Sin embargo, Jessi Uribe se pronunció y reveló algunas imágenes del lugar que evidenciaban que no se encontraba en las condiciones adecuadas, pues las fuertes lluvias lo inundaron y así no podría presentarse. Además, se vio afectado el circuito eléctrico y por esta razón, dijo, prefirió prevenir una tragedia.

“No fue por mí y no fue por no ensuciarme las botas como dice el señor alcalde, más bien lo hice cuidándolo a él también, porque era un peligro para todos ustedes. Hay cables de alta tensión, todos mis equipos de trabajo llenos de agua y la gente ahí al lado. No era por mí, yo estoy acostumbrado a mojarme y a cantar donde me pongan, pero realmente era la vida de ustedes, la gente que estaba ahí en el show, la tarima se estaba hundiendo y había gente debajo del escenario que son los que trabajan arreglando todo lo del sonido”, dijo el cantante.