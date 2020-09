Jessi Uribe y Paola Jara bailan apretadito al son de ‘La Culpa’

View this post on Instagram

Será que la bailamos el Sábado en el Tour La Conquista? 🤔🤔🤔 @paolajarapj Ahí les dejo la duda 🔥 Ya saben, toda la info para Palcos y Accesos virtuales en @latiquetera 👈🏻 @persivalproducciones @manodeobramusic