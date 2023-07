Jessica Glass, la modelo de talla grande que rompe esquemas: “No necesito que nadie me apruebe”

Jessica Glass es una mujer de talla grande que vive sin reglas, sin censura. Hoy día les saca provecho a sus curvas tras convertirse en una cotizada modelo. “Tengo 26 años, vivo en Houston, Texas. Soy influenciadora, también trabajo en OnlyFans , tengo mi negocio como diseñadora de modas y productora musical. Hago muchas cosas que tienen que ver en la industria digital”, cuenta.

Trabajar como modelo siendo talla grande no ha sido fácil. Al principio le costó entender el porqué de tantos comentarios crueles, bombardeos sin filtro que recibe especialmente a través de sus cuentas en redes sociales.

Para llegar a este mundo “debes estar preparado, porque los comentarios son de todo tipo. A mí el internet ya no me asusta, cuando uno se expone en una cámara sabe qué va a venir con ello, una cantidad de temas duros. Al principio no lo entendía, pero ya lo entiendo”, manifestó.

Jessica Glass aprendió a aceptarse, a quererse, a amarse, y eso es lo que quiere transmitir a las personas, especialmente a las jovencitas de talla grande de todo el mundo que sienten no encajar dentro de la sociedad.

“Lo que a mi más me importa es que mi familia está pendiente de que este bien lo que yo hago. Yo no necesito que me aprueben, yo vivo mi estilo de vida, trabajando para que las cosas funcionen. Eso es realmente lo importante” - Jessica Glass

Los kilos de más, Jessica los convierte en kilates de oro porque, al mostrarse tal y como es, sin esconder sus curvas, llama la atención y esto lo aprovecha para vender su marca de ropa en línea: “Soy talla grande, la manera perfecta de definir mi cuerpo. Soy una persona que vive en un cuerpo que Dios me dio”.

Una de las razones por las que se muestra así es porque hace parte del movimiento ‘body positive’ (cuerpo positivo), que busca empoderar a las mujeres con diferentes tipos de curvas, tonos, formas, tamaños, que se salen del estándar de belleza, como ella.

“El mensaje que quiero dejar es que crean un ciento por ciento en ustedes, sin las limitaciones que la sociedad les pone o que los define. Solo ustedes mismos se pueden definir, nadie más”, puntualizó.