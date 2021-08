Jhonny Rivera abre su corazón y le dedica emotivas palabras a su hijo

Cuando se trata de hablar de Andy Rivera, a su padre, el cantante Jhonny Rivera, le sobran los halagos. El intérprete de música popular quiso rendirle un homenaje a su hijo y decirle una vez más que lo adora y que se siente orgulloso de ser su progenitor.

Jhonny y Andy son los mejores amigos, confidentes y se apoyan mutuamente. Por eso una vez más el también compositor habló sobre varias experiencias en la carrera de su hijo.

“‘Te pintaron pajaritos’ fue la canción del verano en Europa, fue una canción superfuerte y lo disparó, pero ahí no paró la cosa. Sacó ‘Por todo me peleas’, después vino ‘Si me necesitas’ y después ‘Espina de rosas'”, dijo.

Con orgullo, Jhonny Rivera destacó el éxito de Andy y recordó los momentos difíciles.

“Con 17 años ya tenía casa, ya tenía su carro particular, iba muy bien y la música es complicada; de repente tuvo un bajonazo con dos o tres descaches seguidos, con dos o tres canciones que no fueron tan exitosas y la gente se va inmediatamente con el artista que esté de moda o con el que tiene el éxito arriba", sostuvo.

Publicidad

Después agregó: “A veces estuvo en depresión, fue a una gira en Europa y no llegó a ningún sitio. Y muy triste me decía que no sabía que hacer, yo me pegué unas achantadas horribles”.

Jhonny Rivera recordó que todo hace parte del proceso y que hoy la historia es otra. Agradece a quienes escuchan no su música, si no la de su gran amor, su hijo Andy, y lo mantienen posicionado en los primeros lugares de la música urbana.