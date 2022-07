Jhonny Rivera recuerda la última anécdota con Darío Gómez, hace apenas dos semanas

Darío Gómez es el referente de muchos cantantes de música popular que hoy en día suenan en las cantinas, las emisoras, las fiestas y reuniones. Uno de esos es Jhonny Rivera, que tuvo la oportunidad de compartir con él desde tarima hasta una canción que fue éxito.



Jhon Jairo Rivera, nombre real de Jhonny, reveló la última anécdota que tuvo con el rey del despecho en un pueblo de Colombia, la cual sucedió hace apenas 15 días: “Se desbordó una cañada de una quebrada y las busetas no podían pasar y nos tocó trasbordar en camionetas, y él a su edad no tuvo problemas. Con el agua a los tobillos y sin ningún problema, allá llegamos a Briceño, Antioquia”.

Sobre el repentino fallecimiento, Rivera se mostró sorprendido y dijo que “siempre lo vi aliviado”. “Hace un mes y medio viajamos a España juntos, compartimos vuelo juntos, hicimos la fila de migración juntos, no entiendo, nunca lo vi enfermo”, añadió.

Uno de los consejos que recibió de parte de Darío Gómez fue ganarse al público “de pueblito en pueblito, de vereda en vereda porque así se valoraba más la carrera”.



Sobre la canción que hicieron juntos en 2015, que lleva por nombre ‘Me voy a casar’, Jhonny Rivera detalló otra historia curiosa: “Logré que se vistiera de cura, fue algo muy chistoso porque le dije ‘Darío, tengo un plan A y un plan B. En el guion que me inventé está que Darío Gómez sea el sacerdote, si no quiere, yo tengo otra persona’. Me dijo ‘póngame vino de consagrar que me le mido’”.