Jhonny Rivera sufrió accidente con pólvora que puso en peligro su visión

La emergencia le ocurrió al cantante cuando apenas iniciaba un concierto en Chinavita, Boyacá.

Así relató el artista lo que le ocurrió:

“Salió la pirotecnia y no calculé bien donde salía y me pasó muy cerca al ojo. Sentí una molestia. Fui al médico, al oftalmólogo, y encontraron que tenía incrustado una esquirla de algo metálico - debe ser de lo que trae la pirotecnia- en la córnea, en el iris. Me anestesiaron y con una aguja me lo sacaron. Sé que no tengo ya nada en el ojo, pero estoy cicatrizando”.