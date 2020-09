Joven cartagenera pasó de ser vendedora de pescado a modelar en grandes pasarelas

Carmen Verbel Ballesta es una mujer cartagenera que pasó de vender pescado a convertirse en una de las modelos más cotizadas del caribe colombiano. Asegura que su camino apenas empieza y que va por más dentro del mundo de las pasarelas.

La bella joven, de apenas 18 años, salió de uno de los barrios más humildes de La Heroica.

“Esas personas se acercaban a mí y no me miraban por los pescados, sino por la sonrisa y la actitud. A ellos les encantaba ver cómo a mis 13 años vendía sin pena”, dice Carmen.

La vida le cambió cuando Darío Valencia, diseñador vallenato, llegó a hacer mercado a la plaza donde ella trabajaba.

Los ojos del experto se desviaron hacia el rostro de Carmen. Este diseñador quedó inmediatamente sorprendido con el porte de aquella vendedora de pescado.

“Me siento contenta, no me las creo. Me siento feliz de modelar y vestir ropa elegante cuando antes andaba con chancletas y ropa sucia. De vendedora de pescado a modelo”, expresa la joven.

Al comienzo de este proceso, la familia de Carmen tenía mucho miedo, pues pensaron que el mundo de las pasarelas iba a ser peligroso. Mientras tanto, muchos de sus supuestos amigos no le creían y se mofaban de ella.

Hoy por hoy Carmen quiere estudiar idiomas y descubrir los talentos de las demás mujeres que pasan desapercibidas, pero que como ella tienen muchos sueños por cumplir.

“Estar en las pasarelas, viajar a otros países, quiero impulsar a niñas y decirles que sí se puede, que los sueños sí se pueden cumplir”, concluye la modelo.