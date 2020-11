Juan Diego Alvira revela su lado más íntimo en la reciente edición de la revista VEA

View this post on Instagram

#JuanDiegoAlviraEnVea 👉 Conoce el lado humano del presentador, cómo logró casarse con su amor platónico y sus planes de volver a ser padre. Todos los detalles de la llegada de #Máximo, hijo de @luisafernandaw y @pipebueno. ¿@shadelima rompió con @jamesrodriguez10 y volvió con @marcanthony? 😱 #LibroDeLaCocinaVea De España a tu mesa ¡Y olé! @tiendas.d1. 🇪🇦