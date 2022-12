Juan Gabriel eterno: ganó dos premios Billboard por su álbum ‘Los dúos’

En la ceremonia, celebrada en Las Vegas, otro latino que triunfó fue Nicky Jam. Drake, con 13 estatuillas, fue el gran vencedor de la noche.

Drake, estrella del hip-hop de Toronto encabezó las listas con una serie de éxitos como ‘One Dance’, ‘Hotline Bling’ y ‘Fake Love’, superando a la cantante británica Adele, que en 2012 obtuvo 12 premios Billboard con su tema "Someone Like You."

El cantante tomó el escenario para agradecer como lo podría haber hecho un simple Forrest Gump.

"La vida es como un rollo de papel higiénico. Ya sea que seas el rollo o estés tomándolo...", dijo antes de que sus palabras fueran opacadas por un pitillo en el canal de televisión ABC.

Con menos dramatismo sobre quien gana los premios, esta gala ofrece a los músicos una amplia audiencia televisiva meses después de la temporada de premiaciones de la industria del entretenimiento de Estados Unidos.

Cher, quien fue presentada como el premio Icon Award por su trayectoria artística, tomó muy en serio la interpretación de su éxito de 1989 titulado "If I Could Turn Back Time", cantando con un traje de malla negro y una chaqueta de piel igual al atuendo que utilizó en el video original.

En su última canción Cher agradeció con un romántico discurso a su compañero Sonny Bono, resistiéndose a hablar de política, incluso cuando ella es una crítica vocera del presidente Donald Trump.