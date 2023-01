Juancho Valencia y el reto de traer el Primavera Fest a Bogotá

El director musical de Puerto Candelaria celebra las nominaciones al Grammy Latino y, mientras llega la ceremonia, llena de folclor a la capital.

Y es que Juancho Valencia lleva 20 años haciendo música colombiana.

Sobre la polémica por la ausencia del reguetón en varias categorías de los premios también opina.

“Yo me preguntaba: ¿y todos los artistas de todo Latinoamérica, desde la Patagonia hasta Tijuana? Sin guapango, sin tango, sin bambuco, sin bolero, sin merengue no hay Latin Grammy, esa es la diversidad. Prefiero decir, sin la diversidad musical de Latinoamérica, no hay Latin Grammy”, sostiene.

Además, se siente orgulloso del ‘Primavera Fest’, festival que creó y se realiza por primera vez en Bogotá luego de cinco ediciones en Medellín.

Este 19 de octubre llegarán al Club Bellavista artistas como Martina la Peligrosa, Elkin Robinson, Herencia De Timbiquí y Puerto Candelaria.