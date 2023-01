Juanes, Persona del año en los Grammy Latino

El cantante paisa está en Las Vegas junto a su madre, su esposa y sus tres hijos a la espera de la gran noche, en la que él será protagonista.

Feliz, contento, dichoso, así se siente el artista Juanes por el homenaje que recibirá este jueves en la gala de los premios Grammy Latino como Persona del año.

“Lo estoy celebrando, mi corazón inmenso de alegría y de agradecimiento porque son muchas cosas, con la academia, con los fans, con mis colegas”, cuenta.

El camino no fue fácil, pero estuvo lleno de aprendizajes, por eso ahora recuerda cada paso con alegría.

“Empieza uno a pasar toda la película y a recordar cada momento desde la infancia misma cuando estaba tocando guitarra en mi casa”, comenta.

El cantante paisa sabe que las alegrías y los triunfos son mejores cuando son compartidos por eso hasta Los Ángeles, donde será la ceremonia, viajaron sus seres queridos:

“Mi mamá está feliz, está aquí, ella vino, vino mi esposa, vinieron mis niños, mejor dicho: está toda la familia”.

Como sabe la importancia del homenaje, que reconoce sus 18 años de carrera, no descarta la posibilidad de llorar de alegría en el escenario, por eso va preparado:

“Yo mañana llevo pañuelo, parce, me toca llevar pañuelo. No quiero coger la servilleta, mejor pañuelito. Uno más o menos va pensando porque ese es el único discurso que tenés que hacer, ahí no hay otro que te vaya a ganar, vas a ir a hablar, entonces más o menos lo pienso, pero no quiero ni leer ni nada, voy a hablar con el corazón y lo que siento en el alma y ya”.

Este reconocimiento llega en buen momento, pues el cantante ha incursionado en otros géneros para su nuevo álbum, como la cumbia, la guasca y el vallenato, eso sí, sin perder la esencia que lo caracteriza.