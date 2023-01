Juanes regresa a Medelllín: el cantante graba su nuevo álbum en la ciudad que lo vio surgir

‘Más futuro que pasado’ es la nueva producción musical del paisa que saldrá al mercado el próximo 22 de noviembre con muchas sorpresas.

El artista antioqueño habló con Noticias Caracol sobre su nuevo trabajo, el cual está feliz de grabar en Medellín en una maratónica jornada.

“Han cambiado mucho las cosas en Colombia, en Medellín sobre todo lo he notado, artísticamente hablando, cantidad de productores, compositores, artistas y también no solamente la música sino también en el arte en sí, en la dirección, en la fotografía, en la moda”, dijo el cantante antioqueño.

Su nuevo álbum ‘Más futuro que pasado’ llegará en noviembre cargado de sorpresas.

“Es un álbum con el que sigo experimentando como con los ritmos como lo he hecho todo este tiempo, en este caso, este álbum con la cumbia, con la guasca, con el vallenato, eso lo voy mezclando con mu guitarra, con mis melodías”, manifestó.

A la emoción del álbum se suma la del homenaje que recibirá en los Grammy Latino como persona del año.

“Cómo va a ser, no tengo la menor idea, no sé que va a pasar, sé que colegas y amigos van a cantar mis canciones, va a estar mi familia, mi madre, no sé, yo creo que va a tocar llevar pañuelo”, expresó.