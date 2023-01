Julieth Restrepo presenta a 'La muñe', su nuevo personaje con el que triunfa en el exterior

A través de una paisa, la actriz encontró una divertida forma de mostrar la realidad de los colombianos que se rebuscan la vida en otro país.

“Gracias, muñe, estoy muy feliz de estar de vuelta en mi país, Colombia. Mi gente, muñe, hablando español porque se me había olvidado, hablo demasiado inglés. Primero, muñe, debes relajarte, blablabla, tú te relajas, te sueltas pues muñe y tú empiezas como ‘Hello, o sea, hola’”.

Así es ‘La muñe’, la actriz que regresó al país después de triunfar en Los Ángeles, California. Una paisa que se fue en búsqueda del sueño americano.

“Muñe, hay un poco de todo, hay un poco de audiciones, un poco muñe del espectáculo, del glamur, de la alfombra roja, o sea, la ‘red carpet’. Me dedico, muñe, a lavar, aspirar, a ser mejor actriz, o sea, me encuentro con Bradley Cooper aquí, allá a Brad Pitt, ellos también han lavado baños, muñe, y nada nos detiene”, comenta ‘The real muñe’.

Para Julieth Restrepo fue todo un reto crear este personaje.

“Con este personaje yo como que he podido encontrar una manera de mostrarle al mundo la realidad de ese glamour que hay en Hollywood, pero también con esa ilusión y ese positivismo que nos caracteriza a los colombianos, donde nada nos detiene y de verdad todo lo podemos hacer realidad”, relata la actriz.

Y como buena paisa, decidió explotar su creación en las redes sociales.

“Yo soy de Medellín y el acento paisa igual sigue ahí y con la muñe lo he podido explorar muchísimo. Además porque es delicioso jugar con ese acento y me encanta cuando la gente de Medellín me dice: ‘pero no hablamos tan exagerado’, nosotros tenemos muchos acentos en Medellín, yo sé que lo puedo tener exagerado y con la muñe sí hay licencia total”, narra la artista.

'La muñe' y Julieth reúnen su talento en una sola persona para seguir triunfando en el exterior.