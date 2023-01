Justin Bieber agredió a fanático argentino y le rompió el celular

Mauro Leonel quería tomarse una foto con él después de un partido de fútbol en Los Ángeles. Ahora exige una disculpa y que le reponga el teléfono.

Según el agredido, se acercó a Justin, le regaló una camiseta de Argentina y “le pregunté si podía sacarme una foto con él, que era para mi hermana, pero no recibí una respuesta, solo me ignoró, entonces solo me acerqué más y le dije ‘Justin, una foto para mi hermana que es fan tuyo’ y él reaccionó así”, escribió en redes sociales.

Mauro emprendió una campaña para que el artista "no pise más nuestra Argentina".