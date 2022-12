Justin Bieber quedó libre de cargos en Argentina por agresión a fotógrafo

La justicia sobreseyó al cantante tras ser acusado de ataque en discoteca en Buenos Aires. Sin embargo, la decisión será apelada, dijo abogado del denunciante.

Justin Bieber fue acusado de instigar a su custodia a agredir a un fotógrafo en 2013 a la salida de una discoteca en Buenos Aires.

La sala quinta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (segunda instancia) tomó la decisión "por falta de pruebas".

Bieber había sido procesado en primera instancia en diciembre pasado a raíz de una denuncia del fotógrafo argentino Diego Pesoa por un episodio ocurrido el 9 de noviembre de 2013.

En aquella ocasión, en el marco de la gira Believe Tour, el reportero había intentado fotografiar a Bieber a la salida de una discoteca y fue agredido por su custodia que además le causó daños al equipo fotográfico.

Bieber, de 23 años, está también acusado por haberse retirado del lugar junto con su comitiva sin pagar lo que habían consumido y por apoderarse del teléfono móvil de una fan.

"Siempre tuvimos confianza en que la causa concluiría favorablemente pues las pruebas incluidos los videos de los hechos demostraban la inocencia de mi defendido", afirmó Ramiro Salaber, defensor del músico en Argentina, aunque admitió que la resolución judicial no está firme.

De su lado, el abogado querellante Matías Morla, calificó al fallo de la cámara de "mamarracho".

"Ahora, está la cámara de casación (para apelar) y ni el fiscal ni las querellas vamos a aflojar un minuto la presión que venimos exigiendo desde hace dos años. No vamos a parar hasta demostrar que en Argentina hay justicia y seria", advirtió Morla.

El año pasado, al anunciar el comienzo de su Purpose World Tour, el cantante había pedido disculpas por Twitter a sus fanáticas argentinas por no poder incluir al país sudamericano en su gira "hasta que las condiciones legales cambien", escribió.