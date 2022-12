Justin Bieber se tomó Bogotá: postales de uno de los conciertos más esperados de 2017

El canadiense ofreció un espectáculo de alta calidad que tuvo juegos pirotécnicos, coreografías e interpretaciones acústicas, todo al ritmo de sus grandes éxitos.

Aunque ‘El Campín’ no estaba lleno, miles de aficionadas vibraron con canciones como ‘Love yourself’, ‘Sorry’, ‘What do you mean’, entre otras.



Bieber venía de Ecuador y ahora su ‘Purpose Tour’ seguirá en Punta Cana el próximo 15 de abril.

