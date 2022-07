Kaled Acab interpretará a Vicente Fernández de niño: “La música ranchera es muy padre”

'El rey, Vicente Fernández' comenzará con los momentos que lo marcaron en su niñez. El pequeño Kaled Acab es quien llevará al espectador por esta historia desde el primer capítulo. Se trata de un talentoso actor que con su chispa enamorará a los colombianos.

“Me siento muy alegre de poder estar aquí, haciendo este proyecto tan grande y me siento alegre al conocer a unos amigos, o sea a los actores, porque ellos son mis amigos detrás de cámaras; somos buenos amigos, nos queremos mucho, nos reímos y nos platicamos de todo”, dijo el actor.

Con una tierna sonrisa, Kaled Acab habla de la emoción de hacer parte de este proyecto.

“Me sentí como muy ayyy, uuff, como con mucha presión al momento de poder hacer este proyecto y pensaba me va a salir bien o no me va a salir bien y mi coach me ayudó. Me siento muy comprometido con este proyecto”, explicó el pequeño.

Tiene siete años y una chispa que lo hace único. Actúa desde "chico", dice él, y la música no está nada alejada de su vida.

“Yo sí canto, pero lo que me ayuda a entonar es que yo cuando era más chiquito cantaba de banda y eso me ayudaba a entonar mucho los falsete. Entonaba mucho al hacerlos y, gracias a eso, puedo estar aquí cantando muy alegre con buen pulmón y todo”, indica el actor.

“De las rancheras, yo ni sabia cómo se cantaba, solo había escuchado el tono. Y la vez que la escuché me di cuenta de que era como Vicente Fernández y dije guau, la música ranchera es muy bonita, está muy padreee”, agrega Kaled, quien sueña en grande.

“Yo sí quiero seguir en el cuento de la actuación y quiero estudiar otra cosa, ingeniero civil e ingeniero automotriz. De hecho, gran parte de mi familia son ingenieros civiles y mi mamá es policía de investigación”, explica el niño que interpretará a Vicente Fernández.

“Les quiero mandar un saludo desde aquí, en México. Les quiero invitar a que vean la serie de Vicente Fernández que, les aseguro, les va a encantar mucho”.