Karla Souza confesó que fue violada por un director de cine en repetidas ocasiones

La actriz mexicana dijo que si no accedía a lo que el hombre quería, él “se la cobraba durante el rodaje, afectando su trabajo”.

"Acabé cediendo a que me besara, que me tocara de formas en que yo no quería y en una de las instancias me agredió violentamente y sí, me violó", afirmó en una entrevista en CNN.

Aunque la actriz no ha revelado el nombre de su agresor, la cadena Televisa emitió un comunicado en el que dice que: "ante las denuncias públicas sobre abuso sexual de la actriz Karla Sousa, y después de una investigación preliminar, Televisa ha decidido romper de manera inmediata toda relación con el señor Gustavo Loza”.

Tras ser acusado, el director Loza emitió un comunicado en el que rechaza haber abusado de la actriz: “le pido respetuosamente que aclare esta situación ante los medios de comunicación mencionando los nombres de sus agresores y en su caso presente las denuncias que procedan”.

La artista ha recibido mensajes de apoyo por parte de colegas y seguidores quienes aplauden su valentía.