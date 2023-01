El remix fue subido a YouTube el pasado 12 de julio y ya cuenta con más de 7 millones 500 visitas.

La artista se prepara ahora para una gira por Europa en cinco países y de ahí viaja a Estados Unidos.

"Recibí una propuesta para estar en una película de Steven Spielberg, solo tenía que alejarme de la música de ocho meses a un año, pero ahora no puedo, no puedo desperdiciar el trabajo que he hecho", afirmó la cantante de música urbana.