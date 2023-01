Karol G confirma lugar y hora de su concierto gratuito en Medellín

La cantante anunció que la capital paisa fue elegida para comenzar su gira ‘Ocean’.

Karol G confirmó que su concierto gratuito en Medellín será el 7 de septiembre en la avenida Centenario (Cra. 74), sector del Obelisco, a partir de las 5:00 p.m.

Como ya lo había manifestado a través de sus redes sociales el show, que cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, no tendrá ningún costo para los asistentes.



“Sé que hay mucha gente que a veces quiere ir a un concierto y no tiene la oportunidad de comprar una boleta. Eso en este caso no importa porque este es el concierto de todos y todos ustedes son bienvenidos”, expresó la artista.

La cantante paisa además aseguró que no serán necesarias ni boletas o manillas.