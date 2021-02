Karol G se confiesa con Nicky Jam sobre sus sueños, miedos y la historia detrás de ‘Bichota’

Karol G y Nicky Jam recordaron viejos tiempos, cuando ella buscaba un escenario para ser escuchada. La colombiana fue la invitada más reciente al programa del puertorriqueño, ‘The Rockstar’.

“Los colombianos evolucionamos el sonido de ustedes (Puerto Rico) y le hicimos como un sonidito especial de Colombia, pero seguíamos aprendiendo de ustedes”, expresó la cantante.

Así dio a conocer su talento y aprendió de los grandes. Hoy a los 29 años encabeza las listas musicales, pero la artista tiene en mente otro gran sueño.

“Me sueño siendo la mala horrible de una película”, expresó.

También confesó lo que más le afecta de la fama.

“Para mí no hay artista que le den duro las redes sociales, él que diga eso, no le creo. Eso es lo que a veces me hace sentir triste, cuestionarme y preguntarse será que si lo estoy haciendo bien”, manifestó.

Publicidad

Sin duda la música es su sueño y pasión, pero también quiere ser empresaria por su futuro.

“Yo espero el día de mañana tener mi familia, ser mamá y poder retirarme un tiempo de la música estando clara de que van a haber otros negocios que van a respaldarme”, aseguró.

En confianza con su amigo, Nicky Jam le contó de dónde salió el tema de su reciente canción, ‘Bichota’, que tiene más 550 millones de reproducciones. Fue una palabra que le escuchaba constantemente a su pareja, Anuel, de ahí nació la idea de hacer un tema que se llamara así.

“En realidad el sentido de la canción es para que todo mundo se siente como se tiente que sentir”, subrayó.

Con muchos sueños por cumplir, escenarios por llenar y canciones para Medellín, esta paisa prepara su tercer álbum, que según ella, “está duro”.