Los movimientos del elfo de Harry Potter han cautivado hasta a Shakira y Carlos Vives.

La cantante estadounidense publicó el video en su cuenta de Instagram.



Carlos Vives, sonriendo, aseguró: “nunca pensé que ‘La bicicleta’ iba a llegar tan lejos”.

Shakira también lo publicó en su cuenta de Instagram asegurándo "This cracked me up".