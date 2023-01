Katy Perry, señalada de acoso sexual por haberle robado un beso a un concursante de American Idol

La cantante, juez de programa, besó a Benjamin Glaze cuando supo que este estaba esperando a que su primera vez fuera con alguien especial.

Desde que la cadena ABC anunció la presencia de Katy Perry, Lionel Richie y Luke Bryan como jueces de ‘American Idol’ se esperaba que el programa liderara el rating de la televisión estadounidense. No ha sido así. El concurso musical ha sido superado noche tras noche por ‘The Voice’, su directo competidor, de la cadena NBC.

Tras el segundo lugar en sintonía llega un nuevo problema para el show, Katy Perry ha sido señalada de acoso sexual por parte del público.

En el episodio del 11 de marzo la artista besó, sin su consentimiento, a un participante de 19 años que estaba audicionando para entrar al afamado show.

Todo se dio porque Luke Bryan, juez del programa, le preguntó al joven concursante: “¿Has besado a una chica y te ha gustado? – haciendo referencia a una de las canciones más populares de Perry-. Benjamin contestó que no lo había hecho, ya que nunca había tenido una pareja.

Ante esta sorprendente respuesta, la artista le pidió al concursante que se acercara a la mesa de los jueces y allí le robó el beso. Glaze simplemente mostró su sorpresa ante el gesto.

“Quería guardarme para mi primera relación, que fuera algo especial. Si ella me hubiera preguntado si le daba un beso, le hubiera contestado que no”, comentó Glaze en una entrevista para el diario New York Times.

“Sé que muchos habrían dicho que sí, pero yo crecí en una familia conservadora y me incomodé enseguida. Quería que mi primer beso fuera especial”, agregó el afectado.



Una gran cantidad de televidentes tomaron la acción de la intérprete de ‘Fireworks’ como acoso sexual y han manifestado su enfado a través de redes sociales.

“Katy Perry besando a un joven sin su consentimiento (estaba guardando su primer beso) es una violación y un asalto.”, comentó en un tuit una usuaria que se identifica como @avanikki .

Debido a la controversia, Glaze tuvo que salir en defensa de la cantante: “No creo haber sido acosado sexualmente por Katy Perry y estoy agradecido por los comentarios y críticas de los jueces”.

“Me sentí incómodo en el sentido de que nunca antes había sido besado y no lo esperaba”, agregó el participante que, para colmo de males, fue rechazado por los jueces.