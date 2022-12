Su hermana Khloé publicó en su cuenta de Instagram el momento en el que se cae de una bicicleta.

"My work here is done (Mi trabajo aquí está hecho)", escribió la celebridad al publicar el video que ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones.



Este momento podría ser emitido por el reality Keeping Up With Kardashian, ya que al final del video se ve una cámara grabándola.