Kylie Jenner, hermana de Kim Kardashian, tuvo que usar máscara de oxígeno en Cusco

La modelo sufrió los efectos de los 3.300 metros de altura en su visita a la ciudad andina. Esto le causó dificultades para respirar.

La joven diseñadora estadounidense de 19 años compartió en su cuenta de la red social Snapchat imágenes recibiendo asistencia para respirar con un balón de oxígeno en la habitación de su hotel.



"A esta altura puedes sentir náuseas y dolores de cabeza, algo así como la peor resaca de tu vida", le explica a Jenner uno de sus acompañantes, según el video difundido. En otra foto, la modelo, que viste un buzo deportivo rojo, posa jocosamente junto con el paramédico que le ayudó a recuperar el aliento.

El mal de altura es el malestar físico que se experimenta debido a la disminución del oxígeno al ascender a lugares de gran altitud sobre el nivel del mar. Usualmente se experimentan náuseas y dolores de cabeza. La ciudad del Cusco se ubica a 3.300 metros de altitud.

Kylie y su madre, Kris Jenner, llegaron el martes al Cusco en su avión privado, donde se espera que graben algunas escenas del reality 'Keeping Up with the Kardashians'. Ambas estuvieron antes en Lima para realizar actividades de labor social y participar de una campaña a favor de niños con labio leporino.

Según reportes de prensa, se prevé que visiten la ciudadela de Machu Picchu, Perú.