La Descarga, el nuevo reality musical de Caracol TV en el que los participantes tendrán que convivir

La Descarga llegará a la pantalla del Canal Caracol este miércoles 2 de noviembre, a las 8:00 p.m., con Maía, Marbelle, Santiago Cruz y Gusi como mentores, y Jessica Cediel y Carlos Calero en la conducción.

Para el reality fueron elegidos 91 de los mejores participantes de los concursos musicales de Caracol Televisión.

Santiago Cruz, uno de los mentores, afirma que “La Descarga es conectarse con el propósito de la música, que es limpiar tu corazón. La música para mí hace eso, eleva la frecuencia en la que tu alma vibra, la música te abriga el corazón, la música limpia tu alma también”.

Maía tiene claro que la competencia va más allá de la música, porque “aquí no solo estamos buscando artistas, estamos buscando seres humanos, y eso es lo que vamos a probar en la convivencia, qué tan humanos son, porque si son muy buenos artistas pero no hay buena convivencia no funciona. Aquí estamos siendo humanos, mostrando todos nuestros colores”.

Para Marbelle es una bomba de tiempo mezclar talento y convivencia, ya que “es como cuando te coge un cable de corriente, así nos hemos sentido con las audiciones, vamos a tener un show de primera clase, esto es un All Star, esto es lo mejor de lo mejor que ustedes han visto en sus casas”.

Gusi considera que la competencia en La Descarga es difícil porque “decirle a un colega que no, porque yo a todos los llamo colegas, son artistas que vienen trabajando mucho en la música, con mucha experiencia”.

Mentores y 91 participantes están listos para La Descarga , que reúne al mejor talento de Yo Me Llamo, La Voz y A Otro Nivel.



No se lo pierda, a partir de este miércoles 2 de noviembre, a las 8:00 p.m., en el Canal Caracol.