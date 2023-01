La difícil tarea de los jurados en ‘A Otro Nivel’ de decirles no a los participantes

Greeicy Rendón, Paola Jara y Diego Torres revelan cómo es para ellos dar explicaciones a los familiares de los concursantes y posponer sus sueños.

Elegir el talento que pasa ‘A Otro Nivel no es nada fácil, pero existe algo más difícil para los jurados, no oprimir la flecha que es darle automáticamente un no al participante.

“Esa es la parte más complicada, decir no, porque se sabe que la persona que se está presentando tiene todos sus sueños, las esperanzas. Es muy difícil, créeme que esa es la tarea más dura”, manifestó Paola Jara.

Además, ¿cómo es darle la cara a la familia cuando un participante no pasa?

“Creo que es de las cosas más duras porque si finalmente el participante no sube al tercer nivel, no lo vimos, pero queda la familia que salen con esas caras, familias un poquito enojadas, todos pidiendo explicaciones ¿qué pasó? ¿por qué mi hijo o mi hija no está aquí? ¿Cómo le explico a esta persona que no es que no cante bien, sino que no es el momento?, señaló Greeicy Rendón.

Decir no a un participante no es fácil, pero las condiciones del jurado tampoco son fáciles porque ellos solo deben evaluar el talento vocal.

“Es muy difícil escuchar la voz y no ver en imagen, entonces es como que nadas en el mar de la ignorancia. Hay historias que te conmueven, que a veces se cruzan con las decisiones que tenemos que tomar porque estamos eligiendo voces, que a nosotros nos enseñan mucho y nos hacen valorizar nuestra profesión”, dijo Diego Torres.