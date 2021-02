La escalada de Camilo hacia el éxito internacional y en plataformas digitales

Camilo es el artista revelación de 2020, su canción ‘Vida de rico’ es número uno en Estados Unidos y cada nuevo éxito escala rápidamente entre los videos más vistos y plataformas musicales.

“Bueno es una canción que significa mucho para mí, que ha significado mucho en mi carrera y que me ha abierto puertas a lugares a los que yo todavía no tenía entrada. Es la primera vez que me pasa esto de estar número uno en la radio de Estados Unidos, solito, y esta canción es una canción muy limpia, con una intención”, dijo el artista en entrevista exclusiva con Show Caracol.

Durante 2020, tres de los videos más vistos en YouTube son los del artista antioqueño, además con su disco por ‘Por primera vez’ consiguió un Latin Grammy.

“Este álbum me ha traído muchísimas alegrías, primero que todo, las alegrías creativas de haber podido escribir enteramente un disco que me representará, eso primero que todo; segundo, un disco que hiciera sonreír a mi esposa, pero después llegan este tipo de medallas digamos que llegan como un reconocimiento de los colegas, del público, de la gente, de la industria”, expresó.

Su más reciente canción ‘Ropa Cara’, con una composición similar a ‘Vida de Rico’, en pocas semanas de lanzamiento ha logrado cifras impresionantes.

“En plataformas digitales estamos en el top 30 global de las canciones más escuchadas e importantes del mundo, nuestro video está en el top 5”, agregó.

Además, se ha convertido en el rey de la plataforma TikTok, allí más de un millón de videos subidos con ‘Ropa cara’ lo comprueban.

“Cuando salió el disco ‘Por primera vez’ descubrimos lo preciosa que era la plataforma de TikTok para empezar a compartir sobre todo en un momento de cuarentena de pandemia, donde todo el mundo estaba como buscando alegrías por cualquier lado y TikTok fue como el refugio para mucha gente”, subrayó.

Camilo también habló si es importante estar enamorado para componer como lo ha hecho hasta ahora.

“Yo a veces pienso: ¿no debería al ser ella (Evaluna) la fuente de todas las ideas mías, yo no debería reconocerle a ella un porcentaje autoral? Al final ella es la que se lo mecatea todo también, pero pienso que ella es la motivación de todas las canciones. No sé si hay que estar así de enamorado. Tratando de hacer sentir cosas a mi esposa, pues le escribo canciones y me salen así”, afirmó.