La exseñorita Valle que ahora interpreta a la nueva presentadora de ‘Tu voz estéreo’

Se trata de Tania Valencia, una hermosa caleña cuyo personaje en la popular serie de Caracol Televisión se encargará de mostrar el empoderamiento femenino.

Tania ha pasado por ha pasado por el modelaje y hasta por reinados de belleza, también le gusta el canto y ahora llega al mundo de la actuación.



"Soñaba con ser una de las mejores pianistas concertistas, llegué a cuarto semestre en la Universidad del Valle, me volví reina, fui exseñorita Valle. Me enamoré irrevocablemente de la actuación, no dudo cuando digo que nací para ser actriz, me encanta este arte", expresa.

Arte que estudia y practica desde hace tres años y en el que se le abre una puerta al ganarse el casting para interpretar a 'Zoé Luna', la nueva presentadora de 'Tu voz estéreo'.

"No fue nada fácil el casting y ha sido verdaderamente interesante la creación del personaje, de adaptación, del equipo de trabajo, ¡todo!", dice la exreina.



Advertisement

Con este personaje tiene un objetivo claro: cambiar el papel de la mujer locutora a la que muchos ven inalcanzable. "Esta va a ser una temporada un toque distinta, diferente, muy humana, muy real. Van a ir descubriendo sus defectos, todos tenemos demonios y me parece muy interesante como todo ser humano lidia con eso", afirma Tania.

'Zoé', además de buscar solución a los problemas de los invitados, tendrá su propia historia en 'Tu voz estéreo'.