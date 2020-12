La historia de 'Cindy sin dientes', la abuelita rapera que llena de buena energía a usuarios de TM

De sus 72 años, Marlene Alfonzo, conocida como 'Cindy sin dientes', lleva 25 ganándose la vida como artista de rap.

Su fama es reciente en Colombia , pero su estrellato en redes sociales inició en su natal Venezuela en 2010, cuando debutó en el Metro de Caracas.'Cindy sin dientes' en Colombia:

En su país llegó a tener decenas de seguidores y hasta participó en un programa de televisión de talentos.

Siempre es alegre, carismática y llena de fe, pese a las adversidades como la situación económica de su país que la obligó a emigrar a Colombia hace dos años.

“Tuve que vender mi casita por poquitos dólares, unos 500, y eso no me alcanzo para nada. Aquí llegué y los primeros días se me acabó la plata y ahorita estoy, como quien dice, en el aire”, comenta Marlene.

Para ella, no hay impedimentos a la hora de ir a trabajar. Con lo que gana debe comer, pagar su habitación, comprar medicina y enviar 5 mil pesos semanales a su hija en Venezuela.

“A veces me provoca tirar la toalla, pero yo pienso en mi hija que me necesita. (Es difícil) sentirse ya uno viejo, solo, enfermo, sin familia, sin amigos, en otro país”, dice.

Su visión es muy limitada por cuenta del glaucoma. Requiere ser valorada por un optómetra, pero sus recursos no le alcanzan. Por ello, pide que “hagan algo por esta viejita, vale”.

En medio de su situación, Cindy asegura que le toca sacar fuerza de donde no la tiene, para continuar alegrando los desplazamientos de los pasajeros en los articulados de Transmilenio .