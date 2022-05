La historia de Ovy On The Drums, el productor detrás de los éxitos de Karol G

Daniel Echavarría Oviedo es el nombre de pila de Ovy On The Drums, el productor paisa detrás de los éxitos de Karol G . Él explica que Ovy es por su apellido Oviedo y Drums por los sonidos de las percusiones. De esa manera encontró su nombre artístico mientras hacía música en la capital antioqueña.

El músico habló de sus inicios con Karol G, una relación artística que le cambió la vida: “Cuando la conocí empecé siendo su DJ. Le propuse, yo también soy productor musical, quiero enseñarte lo que hago musicalmente hablando y ella me dio la oportunidad, me escuchó”.

Ovy On The Drums recordó los temas que sacó con la Bichota: “Nuestra primera canción que se llama ‘Ricos besos’. Era un reto, porque era como ¿será que va a funcionar Karol sola o no? y ahí fue el verdadero reto y fue como que lo logramos. Ahí empezaron a pasar cosas increíbles hasta ahorita, ‘Provenza’, que fue lo último que sacamos y hemos sido muy unidos, Karol es como mi hermana”, asegura.

Impusieron un estilo con la música de Karol G, con los sonidos y hasta con su pelo azul.

“Alguna vez soñamos con estar donde estamos, hemos trabajado muy duro”, dice.

Ahora, desde Miami o cualquier lugar del mundo, produce para Karol G y otros artistas. Además, ya firmó con Warner para sacar su propio disco.