La historia de una dolorosa despedida que inspiró ‘Amor de hospital’, lo nuevo de Arelys Henao

Arelys Henao estrena ‘Amor de hospital’, canción inspirada en la historia de una mujer que se le acercó a la artista en una iglesia y le comentó que el amor de su vida, con quien llevaba 5 años, estaba hospitalizado y allí se enteró de que era casado.

“Ella me dijo: 'yo no sé qué hacer, no sé si ir a visitarlo sin que la esposa se entere', y yo le aconsejé que le escribiera una carta para que se despidiera y a los ocho días ella me llamó y me dijo que él había muerto”, cuenta Henao.

La cantante dice que, según la mujer, nadie se enteró de ese amorío.

El video fue rodado en Medellín con todos los protocolos de bioseguridad.

“Con esta situación, donde hay tantos amores hay en hospitales, hay tantas personas enfermas, hay mucha gente que se va a identificar con esta canción”, asegura.