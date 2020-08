La historia del policía cantante que se unió a grupo de música llanera en las calles de Bello

Cuando pensaron que un policía les iba a pedir que se retiraran y no cantaran más en la calle, los integrantes de la agrupación llanera quedaron sorprendidos, ya que el intendente Fernando Usma les pidió el micrófono y comenzó a cantar.

“Lo que hice fue más bien fue acompañarlos, unirme a esa causa, creo que fue lo mejor que se me ocurrió”, cuenta Usma.

Ocurrió en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá. Su gesto se hizo viral en redes sociales y recibió numerosos comentarios positivos de la ciudadanía.

Lo que pocos saben es que el intendente ama la música y el canto, y el confinamiento le ha permitido entender la situación de muchas personas gracias a las “serenatas de vida”.

“Se ha hecho pedagogía, ha sido muy bien recibida, por cierto, porque es una manera diferente en la que uno llega a las personas. Llevar alivio, acompañar a la gente, y ver a la gente que se asoma a los balcones y que aplaude y que te pide otra canción es muy agradable, muy chévere”, asegura.

Como buen paisa, siempre tiene una trova en la mente, además es un hombre religioso, por eso tiene planes para su futuro musical.

“Mi sueño es poderle cantar al Dios que me dio la vida, al que le debo todo. Amo la Policía, por él estoy aquí, es un regalo que él me dio, como otro regalo que me dio: poder cantar”, subraya.