La iniciativa de Natalia París para dar mercados a familias vulnerables durante la cuarentena

‘Suena solidario’ es el nombre del festival de música electrónica con el que la modelo paisa busca recolectar alimentos para los más necesitados.

“Hasta las 2:00 de la mañana vamos a escuchar los sets de los mejores DJ colombianos e internacionales y lo único que tienen que hacer es conectarse a la página suenasolidario.com y la boleta es comprar un mercadito”, explica Natalia París.

La Cruz Roja colombiana será la encargada de entregar las ayudas a las familias más vulnerables por la cuarentena.

La modelo y DJ antioqueña pasa el aislamiento lejos de su familia, pero con la certeza de que van a reunirse pronto.

“Mi mamá y mi familia viven en Medellín y mi hija está acá conmigo. Lo que hacemos es hablarnos todo el tiempo por teléfono, incluso, hablamos mucho más que antes de la cuarentena. Ha sido una época de mucha unión familiar aunque estemos en diferentes ciudades”, destaca Natalia.

El aislamiento ha sido todo un reto para la también empresaria, quien ha potenciado sus labores en el hogar.

“Les cuento que me he vuelto una muy buena ama de casa. Yo decía que era la peor ama de casa, no sabía cocinar, no sabía nada y obviamente la primera semana trapeaba y me quedaba horrible, pero ya no. Aprovecho el tiempo para estudiar, para mejorar nuestro arte y preguntarnos cómo queremos seguir viviendo de aquí en adelante”, relata la paisa.

Con ‘Suena solidario’, la modelo quiere aportar su granito de arena en la lucha contra el hambre y el coronavirus en el país.