La jugosa suma que ha ganado Leonardo Favio en ‘Yo me llamo’: ¿compartirá algo con sus compañeros?

Unos podrían llamarle suerte, otros talento que trasciende. En ‘Yo me llamo’, el imitador de Leonardo Favio es el máximo ganador de las noches de premiación del concurso.

“Es un honor muy grande y siempre es maravilloso sentir que de repente se te abren cosas que uno nunca piensa que se abrirán en la vida”, manifiesta Sergio Moscoso, quien imita a Leonardo Favio.

De cuenta del concurso, a la fecha, ya tiene 245 millones de pesos en el bolsillo. Al principio, era el jurado el que lo elegía por la evolución y perfección, pero ahora Colombia, con sus votos, tiene el poder.

En cuanto a quienes no han estado de acuerdo con esta elección, les dice: “La gente habla y opina, las redes sociales son un universo completo y dicen lo que sea y todo lo recibo con todo el cariño. Eso no me hace daño, antes me da fuerza para seguir adelante”.

Lo que sí es cierto es que por su voz, su afinación, tonos perfectos y caracterización, este imitador de Leonardo Favio es uno de los grandes favoritos. Así como su voz, su generosidad tampoco tiene límite.

“Yo soy consciente y sé que mis compañeros se merecen algo y sé que les voy a compartir algo, ellos lo saben. A su debido tiempo lo haré, porque todos son ganadores. Los invito a que voten por mis compañeros, son maravillosos”, subraya.

Pero para este imitador de Leonardo Favio, su principal objetivo es llegar a la final de ‘Yo me llamo’.