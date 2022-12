La magia de Harry Potter llegará al Teatro Jorge Eliécer Gaitán

Por primera vez en la capital, el público presenciará a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia interpretando la música de esta saga al tiempo que la película.

El Teatro Jorge Eliécer Gaitán anunció que una orquesta sinfónica presentará Harry Potter and the Philosopher’s Stone In Concert en varias fechas de julio.

Los conciertos serán una interpretación de toda la música original de Harry Potter and the Philosopher’s Stone, al tiempo que se proyecta el film.

Los asistentes podrán tener la oportunidad de revivir toda la magia de la película en una pantalla de alta definición de más de 12 metros, mientras oyen a la orquesta tocar la inolvidable banda sonora compuesta por John Williams.

CineConcerts y Warner Bros. Consumer Products anunciaron este año el Harry Potter Film Concert Series, un nuevo concierto a nivel global que celebrar las películas de Harry Potter. La gira que tuvo inicio en junio de 2016 es una experiencia más del mágico mundo que creó J. K. Rowling.

Las fechas de los conciertos serán el 7 de julio a las 8:00 PM, el 8 de julio a las 6:00 PM y el 9 de julio a las 11:00 AM y 4:00 PM. El precio de las boletas está desde 120 mil pesos.

“Harry Potter es sinónimo de emoción alrededor del mundo entero, y esperamos que al interpretar la fabulosa música al tiempo que la película, el público pase un rato agradable volviendo a este mundo, a sus personajes y alas grandiosas aventuras que allí se viven”, aseguró Brady Beaubien de CineConcerts y productor de Harry Potter Film Concert Series.