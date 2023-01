La Reina del Flow es nominada a 12 premios India Catalina

La mamá del 10, La Voz Kids, Loquito por ti y Yo me llamo, entre otras producciones de Caracol TV, también compiten por estatuilla.

María Lucía Fernández fue nominada a mejor presentadora de noticias y Gol Caracol Rusia 2018 a mejor producción deportiva.

Esta es la lista completa de nominados en la versión 35 de los India Catalina:

Categorías Telenovela o Serie

Mejor Telenovela o Serie

Débora, la Mujer que Desnudó a Colombia – Teleantioquia

Distrito Salvaje - Netflix

Garzón- RCN Televisión

La Mamá del 10 – Caracol Televisión

Rubirosa – 11:11 Films & TV S.A.S para Claro Vídeo

Mejor Director de Telenovela o Serie

Alessandro Angulo Brandestini - La de Troya – RTVC PLay

Javier Fuentes-León, Carlos Moreno - Netflix

Rodolfo Hoyos - Débora, la Mujer que Desnudó a Colombia – Teleantioquia

Rodrigo Lalinde, Liliana Bocanegra y Silvia Gomez - La Reina del Flow - Caracol Televisión

Sergio Cabrera - Garzón- RCN Televisión

Mejor Libreto de Telenovela o Serie (original o adaptación)

Andrés Salgado - Débora, la Mujer que Desnudó a Colombia – Teleantioquia

Claudia Sánchez y Said Chaime - La Reina del Flow - Caracol Televisión

Cristian Conti, Javier Gullón, Javier Fuentes-León, Mauricio Leiva Cock - Distrito Salvaje - Netflix

Juan Carlos Pérez - Garzón- RCN Televisión

Mejor Actriz Protagónica de Telenovela o Serie

Carolina Ramírez - La Reina del Flow - Caracol Televisión

Cristina Umaña - Distrito Salvaje - Netflix

Laura Londoño - La Ley del Corazón 2 – RCN Televisión

Patricia Castañeda - Débora, la Mujer que Desnudó a Colombia – Teleantioquia

Patricia Tamayo - El Buen Verdugo – Wild Movies Factoria Audiovisual EU

Mejor Actor Protagónico de Telenovela o Serie

Carlos Torres - La Reina del Flow - Caracol Televisión

Juan Pablo Raba - Distrito Salvaje - Netflix

Luis Fernando Hoyos - La de Troya - RTVC Play

Santiago Alarcón - Garzón- RCN Televisión

Mejor Actriz de Reparto de Telenovela o Serie

Alejandra Borrero - La Ley del Corazón 2 – RCN Televisión

Carmenza Cossio - Débora, la Mujer que Desnudó a Colombia - Teleantioquia

Carolina López - La Mamá del 10 – Caracol Televisión

Cecilia Navia - Garzón- RCN Televisión

Yeimmy Paola Vargas - Aníbal ‘Sensación’ Velásquez – Telecaribe

Mejor Actor de Reparto de Telenovela o Serie

Hernán Méndez - Pasajeros – Canal Institucional

Iván López - La Ley del Corazón 2 – RCN Televisión

Juan Pablo Barragán - La Mamá del 10 – Caracol Televisión

Julio Pachón - La vida es un meme - Filmawa S.A.S

Lucho Velasco - Débora, la Mujer que Desnudó a Colombia - Teleantioquia

Mejor Actriz Antagónica de Telenovela o Serie

Laura de León - La Ley del Corazón 2 – RCN Televisión

Mabel Moreno - La Reina del Flow - Caracol Televisión

Yesenia Valencia - La Mamá del 10 – Caracol Televisión

Mejor Actor Antagónico de Telenovela o Serie

Jorge Cao - La Ley del Corazón 2 – RCN Televisión

Julio Pachón - Pasajeros – Canal Institucional

Lucho Velasco - La Reina del Flow - Caracol Televisión

Rafael Zea - La de Troya – RTVC Play

Actriz o Actor Revelación del Año de Telenovela o Serie

Diana Belmonte - Garzón - RCN Televisión

La Maca - Labels - Canal Telepacífico

Sara Ortega - Débora, la Mujer que Desnudó a Colombia – Teleantioquia

Sergio Herrera - La Mamá del 10 – Caracol Televisión

Mejor Director de Música

Andrés Peláez - Loquito por ti – Caracol Televisión

Daniel Velasco, Oliver Camargo, José Carlos María y Luis Fernando Beltrán - Garzón – RCN Televisión.

David Arias y Nicolás Uribe - La Reina del Flow - Caracol Televisión

Einar Escaf Raad – Aníbal ‘Sensación’ Velásquez – Telecaribe

Juan Felipe Uribe y Santiago Uribe - Así suena la noche – Canal Trece

Mejor Director de Arte

Arturo Campos - Aníbal” Sensación” Velásquez – Telecaribe

Diego Chalarcá - Débora, la Mujer que Desnudó a Colombia - Teleantioquia

Diego Guarnizo Y Germán Lizaralde - Loquito por ti – Caracol Televisión

Diego López - Distrito Salvaje - Netflix

Sofía Morales Corcho - Garzón – RCN Televisión

Mejor Fotógrafo

Alfonso Parra y Yon Franco - La Ley del Corazón 2 – RCN Televisión

Fredy Castro Uribe y Germán Giraldo - Loquito por ti – Caracol Televisión

Juan Carlos Gil A.D.F.C - Distrito Salvaje - Netflix

Rubén Fernández - Aníbal ‘Sensación’ Velásquez – Telecaribe

Tyron Gallego - Débora, la Mujer que Desnudó a Colombia - Teleantioquia

Mejor Editor

Andrés Porras - Labels – Canal Telepacífico

Catalina García - Garzón – RCN Televisión

Gersón Aguilar - La Reina del Flow - Caracol Televisión

Juan Camilo Vélez - Flow Importado, Ritmo Pegado – Telemedellín

Rocío Montaña - Aníbal” Sensación” Velásquez – Telecaribe

Categorías de Noticieros, Programas Periodísticos y Opinión

Mejor Noticiero Nacional

Noticias UNO – Canal 1

Noticiero CM&, Emisión Central - Canal 1.

Red + Noticias – Canal RED+

Mejor Noticiero Regional o Local

CITYNOTICIAS – Citytv

Noticias Telemedellín AM - Telemedellín

Sistema Informativo de Canal Capital - Canal Capital

Teleantioquia Noticias: Emisión Central - Teleantioquia

Mejor Presentador(a) de Noticias y/o Deportes

Jonathan Javier Nieto - CITYNOTICIAS – Citytv

Luz Elena Ramos Durango - Sistema Informativo de Canal Capital - Canal Capital

Mabel Lara - Noticias UNO - Canal 1

Manuela Estévez - Noticias Telemedellín - Telemedellín

María Lucia Fernández - Noticias Caracol Edición Central 7PM. Caracol Televisión

Mejor Producción Periodística para Televisión

Efecto Pirry - Canal RED+

Los Informantes - Caracol Televisión

Mi hijo trans - RCN Televisión

Pregunta Yamid - Canal 1

Se nos vino el castrochavismo - La Pulla - El Espectador.com

Mejor Documental para Televisión

El Hombre Universal Arnoldo Palacios - Canal Telepacífico

Amazona - Casatarantula S.A.S

En las nubes se sabe - Telemedellín

Francisco - Canal Trece

Llínas, el cerebro y el Universo - Señal Colombia

Mejor producción deportiva

Cubrimiento especial Giro de Italia - Señal Colombia

Deportes RCN – RCN Televisión

Gol Caracol Rusia 2018 – Caracol Televisión

Sie7e Cerros - Telemedellín

Categorías Entretenimiento

Mejor Programa de Entretenimiento

Bravissimo – City TV

El Show de Suso – Caracol Televisión

Ellos están aquí - RCN Televisión

La tele letal – Canal RED +

Monologo sin propina – Punto Link para Telemedellín

Mejor Presentador(a) de Programa de Entretenimiento

Alexandra Santos - Acá entre nos – Canal 1

Frank Martínez (El Flaco) - Monólogo sin propina – Telemedellín

Oscar Dario Monsalve ”Risa Loca” - La Hora loca – Teleantioquia

Santiago Moure - La Tele letal - Canal RED+

Yaneth Waldman - El Desayuno – RCN Televisión

Mejor Programa Infantil y/o Juvenil

Asquerosamente Rico – Co producción Echando Globos - Señal Colombia

La Voz Kids - Caracol Televisión

Labels - Canal Telepacífico

Mateo y el tesoro sonoro – Canal Trece

Tacho Pistacho – RCN Televisión

Mejor Programa Reality o Concurso

Master chef Celebrity - RCN Televisión

Veteranos - Telecaribe

Yo me llamo – Caracol Televisión

Categorías Especiales

Mejor producción audiovisual de animación

Crónicas Elefantiles – Co producción Echando Globos - Señal Colombia

Cronografía, la historia contada a través de la música - Canal Trece

Magic Markers - Magic Markers Producciones S A S

Vida Pública Show - Trineo.tv

Mejor Talento Infantil de la Industria Audiovisual Nacional

Alanna de la Rosa - Tacho Pistacho – RCN Televisión

Jesús David Martínez - Aníbal ”Sensación” Velásquez - Telecaribe

Juan Sebastian LaVerde - La Voz Kids - Caracol Televisión

Maria José Vargas – La Reina del Flow - Caracol Televisión

Sara Ortega - Débora, la Mujer que Desnudó a Colombia - Teleantioquia

Menciones especiales

Mejor Producción de Canal Comunitario

Coca, la planta sagrada - Corporación Colectivo de Comunicaciones Viento en Popa para Moreno Tv Timbío

El Campesino Coplero - Escuela Nomada de Medios de Comunicación Alternativos y Comunitarios para Multivisión

Por los caminos de mi vereda - Támesis TeVe

Mejor Producción de Inclusión Social

Festival Nacional de Gaitas Francisco Llirene - Telecaribe

Labels - Canal Telepacífico

Sin Diferencias - Telecafé

Valientes – RCN Televisión

Categorías que vota el público

Mejor Producción On Line

5 Minutitos más

Alcolirykoz. una deuda con la historia - Canal Trece

Antártida, expedición Almirante Campos - Canal 1

LaEsquinaDelMovimiento.co

Magic Markers Magic - Markers Producciones S A S

Mejor Serie de Ficción Web

48 horas para existir – RTVC Play

Elevados- Mulata Media S.A.S

Roma, descubre el amor al revés – Canal Capital

Sinceradamente – Dirty Kitchen

Urna de Cristal - Valencia Producciones

Mejor Talento Favorito del Público

Carolina Ramírez - La Reina del Flow - Caracol Televisión

Patricia Castañeda - Débora, la Mujer que Desnudó a Colombia - Teleantioquia

Santiago Alarcón - Garzón – RCN Televisión

Mejor Influencer con Contenido Digital Audiovisual

Alejandro Pacheco - El Parche

Daniel Samper Ospina - Hola Soy Danny

El Mindo - El Mindo

Liss Pereira - 5 Minutito más

Mejor Producción Favorita del Público

Débora, la Mujer que Desnudó a Colombia – Teleantioquia

Guerreros – Canal 1

La Reina del Flow – Caracol Televisión

Loquito por ti – Caracol Televisión

Vida Pública Show - Trineo.tv