“Le dije que parara”: galán de ‘Gossip Girl’ es acusado de violar a una actriz cuando ella dormía

En Facebook, Kristina Cohen dijo que el hecho se dio luego de que ella se negara a participar en una orgía. Acusó a su entonces novio de no ayudarla.

Tras revelarse el nuevo escándalo, queda claro que las denuncias de violencia sexual en el mundo de las estrellas van para largo. En esta ocasión el señalado ha sido el actor y músico británico Ed Westwick, reconocido por su papel del multimillonario Chuck Bass en la serie ‘Gossip Girl’.

El artista fue hace poco galardonado por la Universidad de Oxford como una de las “personas que moldean el mundo”.

A través de una larga publicación en Facebook, Kristina Cohen señaló que Westwick la violó cuando tomaba una breve siesta en la casa del actor.

La actriz estaba junto a un productor, con quien salía, en una reunión en la casa de Westwick. En un momento de la noche el británico dijo “deberíamos tener relaciones entre todos”. Cohen se molestó e intentó irse del lugar, pero su cita del momento la convenció de quedarse hasta la cena.

La artista se retiró a tomar una siesta en una de las habitaciones de Westwick. Mientras dormía, el actor la comenzó a tocar.

“Era muy fuerte, me agarró la cara y la agitó diciéndome que quería tener sexo conmigo. Estaba paralizada, no podía hablar. Me sujetó y me violó”, contó Cohen en su confesión.

El productor, con quien estaba, la señaló como responsable de la violación, “fuiste parte activa”. Además, le pidió que no denunciara a Westwick porque era alguien muy poderoso: “No puedes ir por ahí diciendo que Ed te violó, no quieres ser esa chica”.

La actriz, que ha participado en las series Calofornication y The Middle, invitó a otras víctimas del acoso sexual a denunciar.

“Espero que mi historia y la de otros ayude a transformar los ambientes tóxicos y de opresión que estos monstruos han creado” concluyó la joven.

La denuncia se une a los casos de las víctimas de Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Dustin Hoffman, entre otras reconocidas estrellas que han sido acusadas de violencia sexual.