"Le dimos la patadita de la buena suerte”: así recordó Jorge Barón a Vicente Fernández

Uno de los espacios favoritos de Vicente Fernández en Colombia fue El show de las estrellas, de Jorge Barón. Allí, el artista estuvo en dos ocasiones interpretando sus éxitos. En uno de los videoclips de la primera presentación de Chente, se puede escuchar que el cantante asegura que en nuestro territorio se le dio una bienvenida memorable, tal como si estuviera en su país natal, México.

“Vicente Fernández vino a Colombia en 1980, realizó por primera vez una gira por un país diferente a México. Justamente lo invitamos a El Show de las Estrellas. Muy amablemente realizó nuestro programa de televisión”, dijo Jorge Barón.

El periodista y presentador relata que conoció a Vicente Fernández en el hotel donde se hospedaba. Chente quiso trasladarse al estudio de grabación en taxi y de un momento a otros, se percataron que las oficinas de Jorge Barón estaban llenas de seguidores de ‘El Charro de Huentitán’.

“Se puso a cantar frente al estudio todas sus canciones de éxito. Les dio un concierto a los taxistas y al público que en ese momento pasaba frente al estudio. Cantó a capela porque en ese momento el mariachi”, agregó Jorge Barón.

Vicente Fernández incansable continuó interpretando sus éxitos, pero esta vez, para las modernas cámaras de Jorge Barón Televisión.

“Fue en un estudio pequeño, en mi primer estudio que estaba implementado con todos los elementos de color. En esa época todavía no transmitíamos en color, pero los equipos nuestros del estudio eran a color”, comentó Barón.

Al día siguiente continuaron con las grabaciones, esta vez en los estudios de Inravisión, donde se pregrababa el show que se emitía al aire, pero con cámaras en blanco y negro.

“Vicente regresó como 12 años después a Colombia y naturalmente visitó nuestros estudios. Ya teníamos el estudio gigante de El Show de las Estrellas, allí se presentó también con su mariachi”, sostuvo el presentador.

Añadió: “El público conocía a Vicente Fernández a través de las películas y de los discos, pero no lo habían visto en vivo y en directo en la televisión (…) Así creció su popularidad en el país”.

Jorge Barón también resaltó que Chente terminaba su show, la presentación en televisión y continuaba cantándole al público que estaba en el estudio y a los camarógrafos: “Ese hombre no se cansaba nunca, cantaba y cantaba”.

¿Cómo fue esa ‘patadita de la buena suerte’ para Vicente Fernández?

“Vicente me la solicitó. Yo le dije ‘hombre, usted ya no necesita una, porque definitivamente ya es un hombre consagrado en la música. Sin embargo, me insistió y le dimos la ‘patadita de la buena suerte”, recordó Barón.