Le niegan a Mariah Carey el título de Reina de la Navidad

Mariah Carey, reconocida mundialmente por el tema ‘All I Want For Christmas Is You’, quiso registrar la marca Reina de la Navidad para vender productos bajo ese nombre y, además, impedir que otros utilizaran esa frase en música o mercancía.

Tampoco prosperó en su intento por registrar la abreviatura QOC (Queen of Christmas) o Princesa de la Navidad, luego de que la Oficina de Marcas Registradas y Patentes de Estados Unidos negara su solicitud.

Otra cantante, Elizabeth Chan, apodada la reina de la Navidad, presentó un recurso para impedir que Mariah Carey obtuviera el registro.

"Eso no es lo correcto. La Navidad es para todos. Está pensada para compartirla, no para poseerla", dijo en agosto pasado a Variety.