Ley francesa le puso ‘tatequieto’ al Photoshop: ¿qué opinan modelos y fotógrafos colombianos?

Medios de ese país deberán revelar qué imágenes están retocadas y modelos deberán mostra certificado de buena salud.

Algunas modelos colombianas dicen que aquí las fotos retocadas en las revistas son una constante

“Me han hecho Photoshop en piernas, en la cola, me la aumentan”, dice Elizabeth Loaiza.

“Me han hecho para quitarme manchas en la piel, broncearme”, señala por su parte Thael Osorio.

Hasta cantantes y actores hablan sobre los cambios de imagen que les han hecho en publicaciones sin su permiso.

Yolanda Rayo dice que algunas veces a los fotógrafos “a veces se les va la mano”.

Ellos hablan sobre las razones para usar Photoshop:

“Para quitar gorditos, cuando a veces no se le puede sacar un buen ángulo”, dice ‘Gato’ Rivera.

Y algunos retoques digitales los hacen por exigencias del cliente.

Si en Colombia pidieran un certificado médico para contratar modelos, ¿funcionaria?

“Es algo negativo para las más jóvenes que ven esas imágenes tan perfectas y quieren parecerse a ellas”, dice Rey Tuk, fotógrafo.

Por ahora este tipo de medidas no se han planteado en la legislación colombiana, por eso seguiremos viendo imágenes con Photoshop y modelos en extrema delgadez.

Para trabajar, modelos en Francia deberán tener certificado médico...