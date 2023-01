Llane anuncia que deja Piso 21 para iniciar su carrera como solista

Este domingo el cantante puso a fin a los rumores y oficializó su decisión de salir del grupo.

En un video publicado en YouTube, Juan David Castaño conocido como Llane, quien hacía parte de la agrupación antioqueña Piso 21 manifestó que empezará una carrera como solista.

"Les quiero contar que mi vida con mis hermanos de Piso 21 ha sido increíble, no me puedo quejar de nada, todas las metas que siempre nos propusimos las cumplimos ", expresó el vocalista.

Castaño agregó que tras 12 años de hacer parte de la agrupación quiere empezar un camino propio y expresar su arte de una manera más íntima y personal.

"Los muchachos siempre pensando en lo mejor para mí, aunque no ha sido fácil la decisión, me han dado su apoyo, su amor. Lo que yo tengo con ellos es una hermandad para toda la vida", agregó el artista refiriéndose a sus colegas del grupo.

Finalmente, Llane puso fin a los rumores sobre su salida de la agrupación musical, "quiero anunciarles que hoy domingo, 3 de febrero de 2019, me siento muy feliz y ansioso, no les puedo negar que, con un poco de miedo y nervios, pero tengo mucha fe que empiezo mi carrera como solista", indicó.

El artista aprovechó para agradecer a los fans y pidió disculpas a todos los que se puedan sentir defraudados por su decisión.

"Quiero que sepan que mis hermanos de Piso continúan haciendo la mejor música y shows por todo el mundo", manifestó el cantante.