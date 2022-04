Llega a Caracol Televisión 'Las Villamizar', una historia de amor, acción y justicia

Hoy llegan Carolina, Leonor e Isabella, ‘Las Villamizar’ . Tres hermanas que en la infancia sufrieron la pérdida de su madre de manera violenta y con sed de venganza emprenden un nuevo camino en sus vidas como espías en el ejército libertador para hacer justicia.

Aventura, suspenso, acción, tres ingredientes que conectarán a los televidentes y que generaron los más grandes retos para sus protagonistas, Shany Nadan, Estefanía Piñeres y María José Vargas.

“Aprender a usar la ropa de combate, manejar sables y tanta utilería alrededor. Aprender cómo sacar el cuchillo, la pistola de la época, las capas, la capucha”, dijo Shany Nada, actriz que interpreta a Carolina Villamizar.

“Digamos que eso es lo que más interesante me parece de los personajes, que no están enmarcados en un solo contexto. Son mujeres muchísimo más complejas de las que quizás hemos visto en televisión, que no se ciñen a los estándares de esta época y mucho menos de su época sobre lo que significa ser femenina”, comentó Estefanía Piñeres, actriz que interpreta a Leonor Villamizar.

“Isabela me ha puesto los retos de la vida, me ha puesto retos actorales, retos de equitación, de saber con espadas cómo comportarse, cómo son las posiciones de ataque, las posiciones de seguridad, combate escénico, tiro al arco”, agregó María José Vargas, actriz que da vida a Isabella Villamizar.

‘Las Villamizar’, una historia que se desarrolla en 1816, en plena reconquista española, llega esta noche a Caracol Televisión después de Desafío The Box.