¡Llegó la cigüeña! Variel Sánchez será papá por segunda vez

Estefanía Godoy, esposa del actor, anunció la buena nueva en sus redes sociales. El matrimonio ya tenía al pequeño Valentín.

Estefanía aprovecho la noticia para dedicarle un emotivo mensaje a Variel y a su hijo: “Gracias a @varielsanchez por el amor y la fuerza que me inyecta todos los días para seguir creyendo que se puede hacer familia ¡Mi gran compañero! Y a mi hijo Valentín que me enseña, me carga con tanto amor y me ha mostrado que todo lo puedo. ¡Vamos con toda!”