Lleno total de J Balvin durante gira de conciertos en Estados Unidos

Noticias Caracol acompañó al paisa en una de las presentaciones de su Vibras Tour por ese país.

El show es en tercera dimensión y en él se ve a J Balvin interactuar con los dinosaurios. A los conciertos como el realizado en el The Forum, en Los Angeles, llegan unas 12 mil personas.

El intérprete tiene siete nominaciones a los Premios Americanos de la Música (American Music Awards), ocho a los Grammy Latinos, pero se rehúsa a creer que es el artista más importante del género.

“No, no, no. No soy el artista más importante en el género. Soy un gran soñador, eso sí”, afirma.

Las muestras de su ropa en las calles de Estados Unidos dejan ver que el colombiano es una celebridad.