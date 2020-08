Lorena Meritano recordó el bullying que sufrió por interpretar a Dínora en ‘Pasión de Gavilanes’

A Dínora Rosales, la villana de ‘Pasión de Gavilanes’, la interpretó Lorena Meritano. Diecisiete años después, la actriz argentina tiene muchas anécdotas sobre este personaje no tan querido por muchos.

Sobre los alcances de esta mala de malas, la actriz argentina señala: “Se junta el hambre con las ganas de comer: Gabriela, Dínora, Fernando y bueno. Pero esas son maldades pequeñitas, eso no es nada para lo que se viene, que es terrible”.

Lorena también recuerda lo que le decía el público en el 2003: “Cuando estaba al aire, yo iba al supermercado y me decían cosas horribles y yo lloraba”.

Pero eso no es todo, pues hoy en día la historia se repite: “Estos días, en Instagram, me han dicho cosas horrorosas. Unos se lo toman como muy a pecho, como en serio y ya me da risa”.

Ahora, Lorena Meritano se dedica a disfrutar el día a día. En el libro ‘Sobreviviente’ es la protagonista de su propia historia.